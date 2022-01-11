«Краснодар» отдаст своего полузащитника в аренду голландскому клубу

«Краснодар» объявил о том, что Юнес Намли продолжит карьеру в роттердамском клубе «Спарта» на правах аренды. Соглашение «быков» с нидерландским клубом рассчитано до конца текущего сезона. Это означает, что 27-летний футболист останется во владении у «Краснодара», так как его личное соглашение с клубом истекает лишь летом 2023 года, напоминает vi.nl.

Впрочем, не исключено, что после «Спарты» последует еще какая-либо аренда - предыдущие два года датчанин с марокканскими корнями отыграл в «Колорадо», где отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.