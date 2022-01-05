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Петржела выразил готовность возглавить «Краснодар»

05 Января 2022 • 20:08 Комментировать
Краснодар
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Локомотив Москва
1.90 3.60 4.00
26.02 19:00

В среду «Краснодар» отправил в отставку главного тренера Виктора Ганчаренко, начав поиски нового наставника для команды.

Чешский специалист Властимил Петржела, работавший однажды в России с питерским «Зенитом», выразил готовность принять предложение клуба, если таковое поступит.

«Возглавил бы я «Краснодар»? С удовольствием. Я был бы очень рад такому предложению: всегда говорю, что Россия — единственная страна, куда бы я уехал работать, это мой второй дом, я всегда любил эту страну. Если «Краснодар» обратится ко мне, я конечно же не смогу отказаться», - прокомментировал тренер в интервью для Sport24.

Отметим, что в течение дня возможными кандидатами на вакантную должность назывались множество фамилий, в том и числе и иностранцы. Например, в «Краснодар» сватали Марко Николича, Паулу Фонсеку и даже Руя Виторию.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Властимил Петржела
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