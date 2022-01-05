Футбольный эксперт Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал отставку Виктора Ганчаренко с поста главного тренера ФК «Краснодар».

«Первая половина сезона уже закончилась, если бы руководство не было довольно результатами, его бы сразу убрали. А в этот отрезок искали бы нового тренера, под него бы приглашали игроков. А ведь увольнение не было сразу, значит, были планы. Наверное, обсуждали и усиление, кого приглашать на какие позиции. Видимо, вышли из отпуска и какие-то вопросы не решились. Я думаю, что какие-то личные вопросы. Возможно, Ганчаренко не согласен с трансферной политикой клуба. Может быть, обещанные ему трансферы прошли мимо команды, не было должного усиления. На этой почве могли начаться распри, других вариантов у меня нет.

Возможно, ещё какие-то денежные вопросы. Выполнение контракта или что-то такое. Других версий нет. Его сразу не убрали, а теперь вышли с отпуска и уволили. Да, в начале у «Краснодара» были сбои, но потом они набрали ход. У них и результат был, и игра была. Не думаю, что проблемы были с этим. Быстро требовать тоже нельзя. Ганчаренко работал там только с весны. Выстраивается система, под которую нужны игроки. В плане результата клуб недалеко от первой тройки. Увольнять в такой ситуации тренера нелогично. Либо трансферные несогласия, либо денежные.

Если такое случается, то что-то происходит в клубе. Значит, где-то есть недопонимание. В принципе, если взять его тренерскую карьеру, то Ганчаренко нигде до конца контракта не дорабатывает. Не знаю, почему. Наверное, характер у него такой. Видимо, не выстраивается понимание с руководством. Но мне кажется, что тут всё решило разночтение в трансферной политике», - сказал Масалитин.