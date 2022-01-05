Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Ганчаренко нигде до конца контракта не дорабатывает» эксклюзив

05 Января 2022 • 20:56 Комментировать (1)
Краснодар
...
Локомотив Москва
1.90 3.60 4.00
26.02 19:00

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал отставку Виктора Ганчаренко с поста главного тренера ФК «Краснодар».

«Первая половина сезона уже закончилась, если бы руководство не было довольно результатами, его бы сразу убрали. А в этот отрезок искали бы нового тренера, под него бы приглашали игроков. А ведь увольнение не было сразу, значит, были планы. Наверное, обсуждали и усиление, кого приглашать на какие позиции. Видимо, вышли из отпуска и какие-то вопросы не решились. Я думаю, что какие-то личные вопросы. Возможно, Ганчаренко не согласен с трансферной политикой клуба. Может быть, обещанные ему трансферы прошли мимо команды, не было должного усиления. На этой почве могли начаться распри, других вариантов у меня нет.

Возможно, ещё какие-то денежные вопросы. Выполнение контракта или что-то такое. Других версий нет. Его сразу не убрали, а теперь вышли с отпуска и уволили. Да, в начале у «Краснодара» были сбои, но потом они набрали ход. У них и результат был, и игра была. Не думаю, что проблемы были с этим. Быстро требовать тоже нельзя. Ганчаренко работал там только с весны. Выстраивается система, под которую нужны игроки. В плане результата клуб недалеко от первой тройки. Увольнять в такой ситуации тренера нелогично. Либо трансферные несогласия, либо денежные.

Если такое случается, то что-то происходит в клубе. Значит, где-то есть недопонимание. В принципе, если взять его тренерскую карьеру, то Ганчаренко нигде до конца контракта не дорабатывает. Не знаю, почему. Наверное, характер у него такой. Видимо, не выстраивается понимание с руководством. Но мне кажется, что тут всё решило разночтение в трансферной политике», - сказал Масалитин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Валерий Масалитин Виктор Ганчаренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ингерман
05 Января 2022 в 21:04
ай дык я самый первый на ентом ресурсеге усем хов0рил шо пинжак и калхозник - уровень рпл-овскага дна.. )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
21:51 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Акинфеев не является лучшим голкипером страны
21:48 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: Ганчаренко - человек с принципами
21:07 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА готов заплатить два миллиона евро за опорного хавбека «Бордо» слухи
20:43 · Россия. Премьер-лига
Кто такой Йозе Марино
20:31 · Россия. Премьер-лига
«Это всё фейковые новости»: Азмун опроверг наличие договорённости с европейским клубом
20:23 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «Может, через неделю Ганчаренко будет в ЦСКА»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Зенита» Крицюк подхватил коронавирус
20:08 · Россия. Премьер-лига
Петржела выразил готовность возглавить «Краснодар»
18:35 · Россия. Премьер-лига
​В «Нижнем Новгороде» рассказали о переговорах с Жирковым
18:17 · Россия. Премьер-лига
​Маммана пока не платил «Зениту» за уход – агент
17:45 · Россия. Премьер-лига
​Маммана заплатил, чтобы уйти из «Зенита» слухи
17:25 · Россия. Премьер-лига
​Бельгийский клуб положил глаз на хавбека «Краснодара»
16:33 · Россия. Премьер-лига
​Стукалов – об интересе «Краснодара»: «Со мной никто не связывался, я отдыхаю в горах»
15:42 · Россия. Премьер-лига
​Мусаев может вернуться на тренерский мостик «Краснодара»
15:21 · Россия. Премьер-лига
​У Смолова есть несколько предложений из МЛС – агент 1
Все новости
Рекомендуем