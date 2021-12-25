Почему МЛС — идеальный конец карьеры Смолова

На фоне комментариев о переезде форварда «железнодорожников» в Соединённые Штаты сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, почему этот этап жизни футболиста — идеальная кульминация его спортивной карьеры.

На днях в Сети разошёлся монолог хоккейного агента Мильштейна о том, что за Атлантическим океаном активно присматриваются к Фёдору, что наш форвард на рынке МЛС — кадр на удивление востребованный. Не напрягает даже спад длиною в несколько лет и возраст (в феврале Фёдору — 32). Контекст истории коротко напоминает субстрат из знаменитой картины Балабанова: переезд в Америку, карьера, агенты, хоккей и русские. А ещё из «нулевых» — след Ельцина, хоть и весьма фантомный. Одно лишь отличие — о криминале мы пока не слышали. Впрочем, обо всём по порядку.

Как назрел уход Смолова

Текущая клубная политика в «Локо» — это вязкое, расплывшееся пятно, которое смущает не только простых фанатов. Ныне определить направление «паровоза» — задача не из простых. Игрок сейчас может ожидать от клуба чего угодно — стоит лишь взойти, например, новому Рангнику. Или Цорну. Такой долгострой, в который перерождается «Локо», может быть интересен условным Сергееву или Агаларову— молодым и амбициозным выходцам из предгорья РПЛ, ждущим шанса, а не уже успокоившемуся Смолову.

Да и сам клуб в соответствии с «омоложением», кажется, не прочь вовремя продать Фёдора, пока тот ещё может принести какую-то прибыль. Небезосновательны разговоры о переходе всё того же Ивана Сергеева: со Смоловым они похожи по манере игры, пониманию, антропометрии, результативности — в общем во всём, кроме возраста. Самарский нападающий на целых пять лет моложе московского. Но захотят ли «железнодорожники» иметь дело с Павлом Андреевым — а его игроки в составе нынешнего «Локо» не выходили — вопрос открытый, требующий отдельных рассуждений.

Но в целом расставание — сделка более чем рациональная, причём с обеих сторон. Клуб может получить несколько миллионов евро, игрок — выбор варианта для, прямо скажем, последних двух-трёх сезонов. Смолов — отличный футболист, но точно не легенда «красно-зелёных». Скорее, отличный винт механизма Николича, который, без сожаления со стороны руководства, растаскивается по углам. Да и, честно говоря, этот механизм без координатора банально больше не функционирует. Ни в каком виде. Поэтому вряд ли уход форварда будет болезненным.

Отрезок с Марко — самый успешный для Фёдора в период московской ссылки, тем более на фоне уже исторических результатов в «Краснодаре». Для сравнения, за оба клуба он сыграл практически ювелирно — 101 матч за «быков» и 98 — за «железнодорожников». Но в Краснодаре Фёдор набрал более 84 очков по гол+пас, а в Москве ровно в два раза меньше — всего 41 действие. Перфекционист! Уход Фёдора — в том числе следствие очевидного спада кондиций.

Чем так хороша МЛС

Хорошо, поняли, уход — событие объяснимое. По крайней мере так это выглядит без пока ещё не всплывших деталей. Но откуда возникла аббревиатура американской футбольной лиги? Чем этот чемпионат так притягателен? Ну, во-первых, о многом говорит непосредственно его уровень.

Совокупная стоимость игроков РПЛ традиционно медленно, но не без оптимизма восходит к отметке 1 млрд евро. Собственно, стоимость футболистов из Штатов уже осторожно эту отметку перешагнула, с одной лишь оговоркой — американцы работают экстенсивно. То есть две американские конференции, точно хоккейные, в общей сумме достигли этого значения. А это, на секундочку, 27 клубов со всей страны. Итого: почти треть сотни клубов США вкупе стоят столько же, сколько и 16 наших. Среднее значение вычислить несложно. Впрочем, даже не стоит. «Аталанта Юнайтед» — самый дорогой клуб США — стоит столько же, сколько казанский «Рубин».

В России игроку спокойно можно играть лет до 34, дальше — крайне тяжело и редко. Нужна физическая форма, поддержка тренера, ибо голым талантом больше промышлять нельзя. Можно сколько угодно роптать на наш футбол, но всё познаётся в сравнении. В шестёрке лучших бомбардиров всей американской лиги — восточной и западной конференции — четырём игрокам за 30. В России в сходной ситуации только двое.

Очевидно, Америка в состоянии продлить игровой возраст Смолова. Не зря встречать американские закаты туда уехали Игуаин, Чичарито, Нани. В спокойной футбольной атмосфере, не имея статуса футболиста-рвача (как, например, футболисты, уехавшие в Китай), можно выйти на карьерную пенсию. Большего и не требуется.

Союз Смолова и США

Те, кто находится в информационном поле жизни футболистов, твёрдо знают: Смолов — это не только про футбол. Стиль, концерты, гедонистический отдых, знакомства с рэп-исполнителями и точно непривычный для наших спортсменов образ жизни. Впрочем, непривычен, скорее, только для российского зрителя. Футболисты за границей уже давно не только просто спортсмены — лица и представители меньшинств, модели, актёры, музыканты. Границы, словно мыльный шар, расширяются от любого выдоха.

Такой образ, несмотря на все исторические занавесы, не мог не обойти и нас. Смолов — один из представителей. Пусть и немного кулуарно, то есть в промежуточной стадии. А есть ли лучший институт свободы в любой её форме, чем тот, которым располагает США? Кажется, нет. Между условной Бельгией/Нидерландами (без учёта «Аякса») и Штатами — выбор страны для последней тройки лет карьеры очевиден. При таких вводных уровень лиги не первичен.

Любой неместный относительно сильный кадр, переехавший в МЛС, сейчас является априори ценным. При всех прорехах и неисправностях. Лига в процессе поиска себя, в процессе строительства. Ни один клуб, даже из числа локальных топов, не побрезгует иметь в своей обойме просто добротного, как ни крути, российского футболиста при всехего весомых недочётах. Плюс после конца карьеры всегда есть чем заняться. Даже в футболе!

Реклама

Так, например, Дмитрий Торбинский недавно переехал в Штаты, а сейчас является координатором молодёжи в скромнейшем, даже по меркам МЛС, клубе «Майами Юнайтед». Живёт, отдыхает, занимается футболом — и всё это одновременно! И важны ли результаты, когда твой дом, предположим, выстроен на солнечном острове средь Тихого океана, а вокруг тебя — убаюкивающее спокойствие?

В США Фёдор точно раскрасит жизнь за полем, а под эмоциями, беря во внимание уровень лиги, может увеличить результативность и стать звездой не только для России! А ярким и показательным концом антологии станет, скажем, песня, роль или, в конце концов, свадьба с внучкой Ельцина — Машей Юмашевой, с которой их давно и беспрерывно сватают отечественные медиа. Этот отпуск, кстати, они проводят вместе. Так почему США не могут стать венцом такой разнообразной карьеры такого разношёрстного Фёдора Смолова?

Марсель АРЗУМАНЯН