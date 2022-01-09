«Краснодар» определился с тремя кандидатами на пост главного тренера, решение будет принято на следующей неделе

После внепланового увольнения Виктора Ганчаренко руководство «Краснодара» начало контактировать с различными специалистами касательно возможного сотрудничества. Как стало известно «РБ Спорт», в шорт-листе клуба осталось всего три кандидата.

Согласно источнику, двое из них являются иностранцами. Более того, все три претендента дали свое согласие на подписание контракта. Ожидается, что окончательно решение будет принято «Краснодаром» в начале следующей недели.

В клубе надеются отправить футболистов на тренировочные сборы уже с новым наставником. Ранее пресса в качестве потенциальных сменщиков Ганчаренко называла Марко Николича и Эусебио ди Франческо, но вариант с сербом недавно отпал.