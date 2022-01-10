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Ганчаренко прокомментировал уход из «Краснодара»

10 Января 2022 • 14:57 Комментировать (2)
Краснодар
...
Локомотив Москва
1.90 3.60 4.00
26.02 19:00

5 января появилось заявление футбольного клуба «Краснодар», в котором сообщилось о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Виктором Ганчаренко спустя 9 месяцев работы, что есть довольно нехарактерным решением для «быков».

10 января Виктор Ганчаренко частично приоткрыл занавес тайны прекращения сотрудничества на своей странице в «Инстаграме»: 

«К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать».  

Также, белорусский специалист поделился тёплыми словами об условиях работы в «Краснодаре», городе, базе, академии и команде. 

На сегодняшний день «чёрно-зелёные» находятся в поиске главного тренера. По информации СМИ, руководство отдаёт предпочтение иностранным специалистам, рассматривая кандидатуры Паулу Фонсеки, Эусебио ди Франческо и Даниэля Фарке.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Ганчаренко
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
с m
10 Января 2022 в 16:41
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AlessandroDP
10 Января 2022 в 15:02
Н-да, не быки, а олени кие-то...
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