Ганчаренко прокомментировал уход из «Краснодара»

5 января появилось заявление футбольного клуба «Краснодар», в котором сообщилось о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Виктором Ганчаренко спустя 9 месяцев работы, что есть довольно нехарактерным решением для «быков».

10 января Виктор Ганчаренко частично приоткрыл занавес тайны прекращения сотрудничества на своей странице в «Инстаграме»:

«К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать».

Также, белорусский специалист поделился тёплыми словами об условиях работы в «Краснодаре», городе, базе, академии и команде.

На сегодняшний день «чёрно-зелёные» находятся в поиске главного тренера. По информации СМИ, руководство отдаёт предпочтение иностранным специалистам, рассматривая кандидатуры Паулу Фонсеки, Эусебио ди Франческо и Даниэля Фарке.