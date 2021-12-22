Новичок «Краснодара» Ботхейм назвал РПЛ «крупной лигой»

Новоиспеченный нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм прокомментировал свой трансфер из «Будё-Глимта», попрощавшись с болельщиками норвежской команды в интервью пресс-службе клуба. Футболист заявил, что просто не мог отказаться от подобной возможности, лестно отозвавшись о российском чемпионате.

«Это невероятный вызов лично для меня. С нетерпением жду шанса попробовать себя в другом месте, в крупной лиге. Не ожидал, что все так сложится. У меня были не столь оптимистичные планы на 2021 год», - отреагировал Ботхейм.

Напомним, что за трансфер 21-летнего форварда «Краснодар» заплатил около пяти миллионов евро.