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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Цорн снова пытается трудоустроить игроков «Локомотива» в другие команды РПЛ – клубу не нужен Антон Миранчук, а Баринов хочет в Европу

09 Января 2022 • 18:52 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
1.90 3.60 4.00
26.02 19:00

Немецкий менеджмент «Локомотива» продолжает активную работу по комплектации команды. Как и прошлым летом, спортивный директор «железнодорожников» Томас Цорн пытается трудоустроить тех футболистов, на которых на данный момент не рассчитывает тренерский штаб.

По информации «РБ Спорт», специалист снова обзванивал представителей других клубов РПЛ с предложениями подписать нескольких игроков нынешнего состава. Источник отмечает, что одним из них является полузащитник Антон Миранчук, пропустивший первую часть сезона из-за травмы.

Примечательно, что полгода назад Цорну подобным образом удалось продать Гжегожа Крыховяка в «Краснодар». К слову, в связи с имеющимися проблемами «Локомотив» готов покинуть Дмитрий Баринов, который ранее хотел остаться в команде. Правда, его привлекают только варианты из европейских чемпионатов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антон Миранчук Дмитрий Баринов Томас Цорн
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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