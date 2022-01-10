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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин интересен топ-клубам РПЛ

10 Января 2022 • 19:04 Комментировать
Краснодар
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Локомотив Москва
1.90 3.60 4.00
26.02 19:00

Футболист «Краснодара» Даниил Уткин, который проводит сезон в «Ахмате» на правах аренды, стал интересен лидерам российского футбола. Журналист Нобель Арустамян сообщил, что полузащитником интересуются «Локомотив», ЦСКА и московское «Динамо». 

Агент футболиста Тимофей Бардышев не стал подтверждать или опровергать информацию, ответив журналисту Sport24 лаконично и ёмко: «Пока без комментариев». 

Всё выглядит так, будто реальный интерес есть, но до конкретных предложений пока далеко. Это подтверждает реакция агента, который не хочет давать прессе лишних надежд. 

Даниил Уткин проводит яркий сезон в Грозном, за 17 матчей забив 6 раз и отдав 1 голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Даниил Уткин
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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