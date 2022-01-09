Смолов может успеть отправиться с «Динамо» на первые тренировочные сборы

Различные источники говорят о переходе нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова в «Динамо» как о свершившемся факте. Более того, стало известно, когда футболист может окончательно оформить все детали сделки.

Согласно сведениям, предоставленным телеграм-каналом «Мутко против», форвард действительно прилетит в Москву из отпуска 10 января, как предполагалось ранее. На утро 11 января запланирован медосмотр в «Динамо» - если не случится никаких форс-мажоров, то уже на следующий день Смолов вместе со столичной командой отправится на тренировочные сборы в преддверии второй половины сезона.

При этом, игрок давно уладил все детали личного трудового договора с «Динамо». За трансфер одного из лучших бомбардиров РПЛ «бело-синие» заплатят около десяти миллионов рублей.