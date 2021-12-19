Окружение Адамова подтверждает переговоры игрока с «Локомотивом» по трансферу

На прошлой неделе появилась информация, что московский «Локомотив» проявляет серьезный интерес к защитнику «Урала» Арсену Адамову. Сейчас же известно о прогрессе в переговорах между клубами, об этом сообщил дедушка футболиста Хайдар Алханов.

В разговоре с «РБ Спорт» он подтвердил, что уже в скором времени стороны могут объявить о завершившейся сделкt. «Можно сказать, что трансфер Адамова в «Локомотив» почти завершен. Арсен очень хочет играть за «Локо». Единственное, о чем осталось договориться — по сумме выкупа трансфера», - поделился Алханов.

Согласно источнику, в соглашении игрока присутствует пункт об отступных, которые равны пяти миллионам евро. Однако, «железнодорожники» пытаются сбить цену на представителя «Урала» минимум в два раза.