Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» может разорвать контракт со Спаичем

09 Января 2022 • 20:46 Комментировать (1)
Краснодар
...
Локомотив Москва
1.90 3.60 4.00
26.02 19:00

«Краснодар» активно проводит зимнюю трансферную кампанию – клуб уже успел подписать нападающего Эрика Ботхейма и защитника Хуниора Алонсо. Как следствие, «быки» превысили лимит легионеров в заявке команды.

Именно поэтому «Краснодар» вынужден расстаться с одним из иностранцев. Полагалось, что клуб покинет Урош Спаич, однако сам футболист отказался уходить в аренду в коллектив российской Премьер-лиги. Об этом свидетельствует «РБ Спорт».

Вполне вероятно, что «Краснодар» пойдет на радикальные меры, разорвав с игроком контракт. Но, в таком случае сербская сторона запросит у россиян выплату компенсации.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Урош Спаич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Zenituwka
09 Января 2022 в 20:58
У нас будут играть наши воспитанники говорили они ..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Января
22:33 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «В ЦСКА сейчас есть молодые игроки, почему вокруг них не сделать костяк»
20:46 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» может разорвать контракт со Спаичем 1
20:21 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» определился с тремя кандидатами на пост главного тренера, решение будет принято на следующей неделе 1
19:44 · Россия. Премьер-лига
Смолов может успеть отправиться с «Динамо» на первые тренировочные сборы 1
19:20 · Россия. Премьер-лига
Цорн опроверг слухи о распродаже футболистов «Локомотива»
17:59 · Россия. Премьер-лига
Орещук считает, что «Зениту» не стоит продавать Азмуна за три миллиона евро 1
17:11 · Россия. Премьер-лига
Оздоев пока не планирует продлевать контракт с «Зенитом» - он хочет получать регулярную игровую практику 2 слухи
17:06 · Россия. Премьер-лига
В расположении «Ахмата» выявлено два случая COVID-19
14:31 · Россия. Премьер-лига
​Активные фанаты «Спартака» и ЦСКА собираются бойкотировать дерби Москвы 3
13:51 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не устраивает предложение «Лиона» по Азмуну 1
12:30 · Россия. Премьер-лига
​Экс-игрок «Анжи» Чакрыгин ушёл из жизни в 37 лет 1
12:17 · Россия. Премьер-лига
​«Уфа» сделала предложение по Стоцкому
11:34 · Россия. Премьер-лига
​Жиго интересен гранду Лиги 1 слухи
10:23 · Россия. Премьер-лига
​Защитника «Локомотива» предложили двум бразильским клубам слухи
08 Января
22:24 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и «Рубин» сражаются за 18-летнее дарование из «Чертаново»
Все новости
Рекомендуем