«Краснодар» может разорвать контракт со Спаичем

«Краснодар» активно проводит зимнюю трансферную кампанию – клуб уже успел подписать нападающего Эрика Ботхейма и защитника Хуниора Алонсо. Как следствие, «быки» превысили лимит легионеров в заявке команды.

Именно поэтому «Краснодар» вынужден расстаться с одним из иностранцев. Полагалось, что клуб покинет Урош Спаич, однако сам футболист отказался уходить в аренду в коллектив российской Премьер-лиги. Об этом свидетельствует «РБ Спорт».

Вполне вероятно, что «Краснодар» пойдет на радикальные меры, разорвав с игроком контракт. Но, в таком случае сербская сторона запросит у россиян выплату компенсации.