«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом – ранее он планировал завершать карьеру

Московский «Локомотив» в своих социальных сетях опубликовал довольно-таки неожиданное заявление – клуб продлил контракт с защитником Борисом Ротенбергом, который последний раз получал игровую практику в официальных матчах еще в 2018 году. Тогда 35-летний игрок травмировал крестообразные связки и долго восстанавливался.

Примечательно, что около месяца назад различные источники сообщали о желании россиянина завершить профессиональную карьеру. Но, теперь Ротенберг наверняка отправится вместе с командой на межсезонные зимние сборы.

Новое соглашение рассчитано до конца текущего сезона. К слову, цвета «Локомотива» футболист защищает с 2016 года.