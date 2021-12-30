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«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом – ранее он планировал завершать карьеру

30 Декабря 2021 • 17:01 Комментировать
Краснодар
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Локомотив Москва
1.90 3.60 4.00
26.02 19:00

Московский «Локомотив» в своих социальных сетях опубликовал довольно-таки неожиданное заявление – клуб продлил контракт с защитником Борисом Ротенбергом, который последний раз получал игровую практику в официальных матчах еще в 2018 году. Тогда 35-летний игрок травмировал крестообразные связки и долго восстанавливался.

Примечательно, что около месяца назад различные источники сообщали о желании россиянина завершить профессиональную карьеру. Но, теперь Ротенберг наверняка отправится вместе с командой на межсезонные зимние сборы.

Новое соглашение рассчитано до конца текущего сезона. К слову, цвета «Локомотива» футболист защищает с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Борис Ротенберг
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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