Цорн опроверг слухи о распродаже футболистов «Локомотива»

В воскресенье появилась информация, что спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн обращался к представителям других клубов российской Премьер-лиги с целью продать нескольких игроков московской команды. Однако сам специалист опровергнул эти данные в интервью для Sport24.

«Могу прокомментировать слух так: ни летом 2020 года, ни сейчас мы не обзванивали клубы и не предлагали наших футболистов. Для продажи футболиста из «Локо» должны сойтись два условия: со спортивной точки зрения клуб должен быть в состоянии заменить эту позицию и финансовое предложение другой стороны должно устраивать наши ожидания», - ответил Цорн.

Более того, немец все же подчеркнул намерения усилить состав команды. Напомним, что уход из «Локомотива» прогнозировали полузащитнику Антону Миранчуку, пропустившему длительный отрезок сезона из-за серьезной травмы.