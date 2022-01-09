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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Цорн опроверг слухи о распродаже футболистов «Локомотива»

09 Января 2022 • 19:20 Комментировать
Краснодар
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Локомотив Москва
1.90 3.60 4.00
26.02 19:00

В воскресенье появилась информация, что спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн обращался к представителям других клубов российской Премьер-лиги с целью продать нескольких игроков московской команды. Однако сам специалист опровергнул эти данные в интервью для Sport24.

«Могу прокомментировать слух так: ни летом 2020 года, ни сейчас мы не обзванивали клубы и не предлагали наших футболистов. Для продажи футболиста из «Локо» должны сойтись два условия: со спортивной точки зрения клуб должен быть в состоянии заменить эту позицию и финансовое предложение другой стороны должно устраивать наши ожидания», - ответил Цорн.

Более того, немец все же подчеркнул намерения усилить состав команды. Напомним, что уход из «Локомотива» прогнозировали полузащитнику Антону Миранчуку, пропустившему длительный отрезок сезона из-за серьезной травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Томас Цорн
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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