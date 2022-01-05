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Пономарёв: Никто не будет лучше смотреться, чем Ганчаренко, «Краснодар» улетит на 10-е место

05 Января 2022 • 23:15 Комментировать (1)
Краснодар
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Локомотив Москва
1.90 3.60 4.00
26.02 19:00

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился своим мнением по поводу решения «Краснодара» отправить в отставку тренера Виктора Ганчаренко. Эксперт удивился такому развитию событий, подчеркнув, что руководство допустило большую ошибку.

«Сначала я думал, что это фейк. Ведь команда занимает неплохое место в чемпионате. Кто нужен сейчас «Краснодару»? Никто не будет лучше смотреться. Это бесполезно. Сейчас команда улетит на 10-е место», - прокомментировал Пономарёв в интервью для «Спорт-Экспресс».

По мнению экс-армейца, у нового наставника попросту будет недостаточно времени, чтобы изучить кадровую ситуацию и поставить «Краснодару» игру.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Пономарёв Виктор Ганчаренко
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