Пономарёв: Никто не будет лучше смотреться, чем Ганчаренко, «Краснодар» улетит на 10-е место

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился своим мнением по поводу решения «Краснодара» отправить в отставку тренера Виктора Ганчаренко. Эксперт удивился такому развитию событий, подчеркнув, что руководство допустило большую ошибку.

«Сначала я думал, что это фейк. Ведь команда занимает неплохое место в чемпионате. Кто нужен сейчас «Краснодару»? Никто не будет лучше смотреться. Это бесполезно. Сейчас команда улетит на 10-е место», - прокомментировал Пономарёв в интервью для «Спорт-Экспресс».

По мнению экс-армейца, у нового наставника попросту будет недостаточно времени, чтобы изучить кадровую ситуацию и поставить «Краснодару» игру.