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Ташуев: Ганчаренко - человек с принципами

05 Января 2022 • 21:48 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
1.90 3.60 4.00
26.02 19:00

«Краснодар» остался без главного тренера, Виктор Ганчаренко подал в отставку, и у наставника «Чайки» Сергея Ташуева свое мнение о произошедшем. Он вспомнил о том, что и ранее Ганчаренко расставался с некоторыми клубами при противоречивых обстоятельствах - в частности, проблемным было расставание с «Уралом», а также с ЦСКА.

- Виктор Михайлович уже не первый раз показывает характер — он уходил из «Урала» в силу разных причин, в ЦСКА были проблемы. То есть, человек отстаивает свои принципы.

Возможно, тут они и не сошлись характерами, - считает Ташуев, слова которого приводит «РБ Спорт».

Ранее Ганчаренко работал с такими клубами, как БАТЭ, «Кубань», «Урал», ЦСКА, «Уфа» и «Краснодар». В 2008-м году он стал самым молодым тренером в истории Лиги чемпионов, выведя туда БАТЭ.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Ташуев Виктор Ганчаренко
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