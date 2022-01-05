Футбольный эксперт Борис Игнатьев поделился мнением по поводу увольнения главного тренера «Краснодара» Виктора Ганчаренко.

- Как вы отнеслись к увольнению Виктора Ганчаренко?

- Для меня это стало неожиданностью, потому что ничего этого не предвещало. Думаю, не все благополучно в стане «Краснодара». Наверное, есть какие-то внутренние неурядицы. Если бы все было по-иному, было бы несоответствие задач и их реализации, то Ганчаренко уволили бы сразу. А сейчас что-то не так. При этом я не вижу трагедии в отставке.

- Почему?

- Уж больно все до мелочей продумывается в этом клубе. Мне видится, что «быки» замахнулись на более высокие задачи.

- Вам не кажется, что слишком часто в этой команде меняются тренеры?

- В «Краснодаре» подбирают наставника под вкус и определенный стиль. Там не берут тренеров, которые приносили бы просто очки, нацеливались только на статистику. Там еще нужно качество игры. Кто бы ни приходил, он выстраивал игру, которую мы привыкли видеть в этом клубе - комбинационный футбол, с хорошей нацеленностью на атаку. Увольняя тренеров, они не отходят от этих стандартов. Поэтому, думаю, у клуба уже есть какая-то фамилия, и она согласована. Накануне начала сборов фамилия уже должна быть.

- Пишут, что одной из причин увольнения Ганчаренко мог как раз стать стиль футбола, который он прививал команде. Этот стиль не нравился Галицкому.

- Возможно, что это так. Галицкий - приверженец не только добычи очков, но и хороших игрушек на новогодней елке. Ему нравится комбинационный стиль, агрессивная игра в атаке. Эта команда отличается от других в нашем чемпионате.

- При Ганчаренко «Краснодар» не имел такого стиля?

- Южане находились посередине и не сваливались в тот стиль, который был до Ганчаренко. Но и не уходили от него. Но сказать, что Ганчаренко был приверженцем игры, которую хочет видеть у команды Галицкий, и подбирает под это направление тренеров, я не могу. Под руководством этого специалиста «Краснодар» показывал несколько иной футбол.

- Как вам результаты «Краснодара» при Ганчаренко?

- Придраться всегда есть к чему. Но, наверное, были договоренности, что помимо голов и очков нужно еще привлечь болельщиков на трибуны. Галицкий хочет играть в Лиге чемпионов. Ганчаренко не решал эту задачу, хотя оставлял надежду, что еще есть возможности занять высокое место.

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- Пишут, что на пост главного тренера «быков» может прийти Марко Николич. Как вам такой вариант?

- Я не очень этого понимаю. Хотя он показывал в «Локомотиве» качественную игру, которая мне импонировала. Она были не только зрелищной и понятной болельщикам, но и результат был. Николича убрали, а он все равно не выпадает из поля зрения руководителей российских клубов. Я не очень это понимаю. Наши тренеры гораздо сложнее находят себе работу.

- Хотели бы видеть на этом посту российского специалиста?

- Я за наших тренеров и хотел бы, чтобы в какой-то из команд оказался Юрий Сёмин. Все время жду результат, к которому он нас приучил.

Елена Григорьевская