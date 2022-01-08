Кайо не уйдет из «Краснодара» этой зимой

Защитник «Краснодара» Кайо Пантелеао не покинет клуб в это трансферное окно. Согласно Sport24, агент футболиста четко дал понять, что бразилец останется в команде как минимум до конца сезона.
«Кайо точно не покинет «Краснодар» зимой, несмотря на забитую заявку легионеров», – заявил агент Нето Хеновес.
Напомним, что бразилец оказался в краснодарском клубе в 2019 году, когда «быки» выкупили его у португальской «Санта-Клары» за 3 миллиона евро. С тех пор Кайо провел за «Краснодар» 62 матча во всех турнирах, в которых сумел отличиться всего одним забитым мячом. Ранее появлялась информация, что «Краснодар» хочет продать игрока.
Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king -ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
Бан пользователя