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Кайо не уйдет из «Краснодара» этой зимой

08 Января 2022 • 00:04 Комментировать (1)
Краснодар
...
Локомотив Москва
1.90 3.60 4.00
26.02 19:00

Защитник «Краснодара» Кайо Пантелеао не покинет клуб в это трансферное окно. Согласно Sport24, агент футболиста четко дал понять, что бразилец останется в команде как минимум до конца сезона.

«Кайо точно не покинет «Краснодар» зимой, несмотря на забитую заявку легионеров», – заявил агент Нето Хеновес.

Напомним, что бразилец оказался в краснодарском клубе в 2019 году, когда «быки» выкупили его у португальской «Санта-Клары» за 3 миллиона евро. С тех пор Кайо провел за «Краснодар» 62 матча во всех турнирах, в которых сумел отличиться всего одним забитым мячом. Ранее появлялась информация, что «Краснодар» хочет продать игрока.

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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
skifsasa87
08 Января 2022 в 01:08
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