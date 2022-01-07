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Сенников: «Потребуется ещё время и новые игроки, чтобы продолжить задуманное «Локомотивом» эксклюзив

07 Января 2022 • 17:41 Комментировать
Краснодар
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Локомотив Москва
1.90 3.60 4.00
26.02 19:00

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал трансферную политику «железнодорожников». В ближайшее время команду вероятно покинут Фёдор Смолов и Зе Луиш.

«Зе Луиш не играет вообще. Наверное, «Локомотив» сейчас комплектует состав так, чтобы все футболисты команды было эффективны. У Смолова скоро закончится контракт, поэтому руководство думает, как бы выручить за него хоть какие-то деньги, иначе летом он уйдёт бесплатно. Понятно, что вместо этих футболистов нужно кого-то заявить. Больше нападающих-то нет. Если Смолов уйдёт, то яркого форварда у «Локомотива» просто нет. Либо кто-то из молодых должен заиграть, либо «Локо» должен кого-то готового купить.

Смолов не очень сыграл концовку года. В целом, конец прошлого сезона и начало этого он смотрелся очень здорово и смог себя проявить. Он и в сборную вызывался, хорошо себя зарекомендовал. Да, сейчас у него был спад. Прикладывает ли Гисдоль руку к трансферной политике? Не знаю, сейчас посмотрим. Интересно, сколько выделят еще финансов для клуба. Потрачено уже и так было много. Надо работать на перспективу. Пока все траты не оправдывают себя. Сейчас никакого роста ещё не видно. Думаю, потребуется ещё время и новые игроки, чтобы продолжить задуманное «Локомотивом». Чтобы заработала новая система, которая внедряется, надо 2-3 года», - сказал Сенников.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников
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