Наумов – о «Локомотиве»: «Мне не очень нравится бригада немецких коммерсантов»

Подводя итоги года, бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заговорил о столичной команде, оценив сложившуюся ситуацию в клубе. Экс-чиновник признался, что он остался не слишком впечатлен новым вектором развития.

«Мне очень не нравится эта бригада немецких коммерсантов. Это, наверное, впервые в истории российского футбола и тем более «Локомотива», когда целая группа коммерсантов пришла с целью заработать деньги и привела с собой кучу менеджеров, которые непонятно чем будут заниматься», - прокомментировал Наумов в разговоре с Rusfootball.info.

Напомним, что летом «железнодорожники» пригласили в Москву специалиста Ральфа Рангника и его помощников в надежде выстроить новую систему. Однако Рангник спустя несколько месяцев перебрался в Англию, а после его ухода в клубе начался настоящий хаос, который стал причиной неудовлетворительных результатов.