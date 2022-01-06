Почему уволили – понятно, непонятно, зачем брали: Ганчаренко и «Краснодар»

В среду стало известно, что «Краснодар» принял решение отправить в отставку Виктора Ганчаренко. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом решении.

Когда ещё по ходу прошлого сезона Виктор Ганчаренко возглавил «Краснодар», почти все были уверены, что из этого ничего не выйдет. Сергей Галицкий декларирует, что у команды должен быть атакующий стиль. Ганчаренко при всём уважении никогда не считался наставником, для которого нападение – главная добродетель. К тому же белорусский специалист не тихоня и точно не собирался выполнять все пожелания Галицкого. При этом известно, что он так или иначе вмешивается в тренерскую работу. Не зря же «Краснодар» может возглавлять только русскоговорящий наставник, чтобы Галицкий с ним мог обсуждать игровые аспекты.

В назначении Ганчаренко кто-то пытался увидеть, что Галицкий как раз решил отойти от практики назначения ручных тренеров. Однако белорус не проработал и года в стане «быков». Пожалуй, первоначальные опасения всё же сбылись.

Самое интересное, что увольнение Ганчаренко абсолютно точно не связано с результатами «Краснодара». Конечно, можно говорить, что «быки» могли бы занимать лучше место, чем текущее пятое. С другой стороны, отставание от третьего «Сочи» составляет всего два балла, это совсем не страшно. Однако, повторюсь, решение об увольнении Ганчаренко не имеет ничего общего со спортивным результатом.

Если бы в «Краснодаре» были недовольны работой тренера, его бы уволили сразу по окончании первой части чемпионата. Вместо этого «быки» расстались с Ганчаренко за несколько дней до начала предсезонной подготовки. При этом «Краснодар» не планировал это увольнение, потому что у клуба пока нет готового кандидата на замену белорусу. Очевидно, что расставание с Ганчаренко связано с какими-то внутренними причинами. Скорее всего, случился какой-то конфликт, который окончательно сделал просто невозможной работу Ганчаренко в «Краснодаре».

Конечно, занимай «Краснодар» первое или второе место, или если бы отставание от «Динамо» было меньше, то любой конфликт можно было сгладить ради общей цели. Спортивный результат (промежуточно неудачный) не был причиной для увольнения Ганчаренко, но если бы он был достигнут, то специалиста могли сохранить.

В итоге получается парадокс. С одной стороны, само по себе увольнение Ганчаренко из «Краснодара» в принципе было ожидаемым и, скорее, вопросом времени. С другой – клуб выбрал удивительный тайминг для этого решения. С этой точки зрения расставание с Ганчаренко оказалось большим сюрпризом, причём, похоже, и для самого клуба.

В любом случае вопрос не в том, почему Ганчаренко уволили. В целом незавидная судьба белорусского специалиста была предрешена изначально. Вопрос всё же в том, зачем его брали. Какие цели «Краснодар» преследовал, когда нанимал белорусского тренера, что хотел от него получить? Вот это остаётся загадкой. То, что Ганчаренко стилистически (и с футбольной точки зрения, и с общечеловеческой) не подходит «Краснодару», было видно всем. Однако в клубе почему-то захотели проверить на себе все предостережения. Эксперимент продлился менее года, хотя ответа до сих пор нет. Теперь «Краснодар» ищет нового специалиста. Очень интересно, понимают ли в клубе, что хотят получить от тренера?

Андрей Центров