Вслед за московским «Спартаком», о своем первом зимнем подписании огласил и «Краснодар». Ряды «быков» пополнил нападающий норвежского «Будё-Глимт» Эрик Ботхейм, хорошо зарекомендовавший себя на групповом этапе Лиги конференций УЕФА.

Официальный «Твиттер» клуба сообщает, что контракт с футболистом подписан на срок в три с половиной года. Ранее появлялась информация о возможной сумме сделки – россияне отдали за 21-летнего игрока около пяти миллионов евро.

Примечательно, что Ботхейм являлся лучшим бомбардиром своей команды, отметившись в прошедшем сезоне 22 голами в 46 поединках.