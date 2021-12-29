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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Белоус: Николичу никто и нигде не предложит таких денег, как в России

29 Декабря 2021 • 17:31 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
26.02 19:00

Днем появилась информация о возможном приглашении Марко Николича в московский ЦСКА. Позже различные источники опровергли подобный расклад событий, а футбольный менеджер Юрий Белоус оценил перспективы сербского специалиста, если подобная рокировка на посту наставника «армейцев» действительно случится.

«При всем уважении к Алексею Березуцкому, на мой взгляд, ему бы сначала нужно было поработать первым тренером, а после уже главным. Топ ли вариант Николич для ЦСКА? Не думаю, но хуже точно не будет! Он достаточно опытный тренер, в России ему все понравилось, таких денег, как здесь ему никто и нигде не предложит», - прокомментировал Белоус в беседе с «РБ Спорт».

Также эксперт вспомнил, что в «Локомотиве» Николичу удалось сходу добиться результата и даже завоевать вместе с «железнодорожниками» Кубок страны. Напомним, что столичный клуб он покинул в начале текущего сезона.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Белоус Марко Николич
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