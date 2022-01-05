Ринат Билялетдинов: «Может, через неделю Ганчаренко будет в ЦСКА»

Руководство «Краснодара» приняло неожиданное решение уволить наставника команды Виктора Ганчаренко. Поговаривают, причиной этому стал его конфликт с президентом клуба.

Своим мнением на этот счет поделился известный российский тренер Ринат Билялетдинов. По его словам, пути Ганчаренко и «Краснодара» могли разойтись из-за стиля, который проповедует специалист.

Более того, Билялетдинов предположил, куда в будущем отправится белорус. «Может, через неделю Виктор Михайлович будет в ЦСКА. В одно время его возвращение как-то повлияло на армейцев», - сказал эксперт в разговоре с «РБ Спорт».

Отметим, что недавно местные СМИ писали о возможной отставке рулевого москвичей Алексея Березуцкого. Впрочем, тогда его преемником назывался Марко Николич.