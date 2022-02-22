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​Пономарёв раскритиковал ЦСКА за трансфер Гбамена эксклюзив

22 Февраля 2022 • 14:39 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.55 3.30 2.80
26.02 19:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что «армейцы» арендовали у «Эвертона» полузащитника Жана-Филиппа Гбамена.

«Это очень рискованно. Он за два года сыграл восемь игр, что это такое? Что это за полузащитник такой, который за два года сыграл всего восемь раз. Что он делал эти два года, только зарплату получал. У нас уже есть такие. Фукс сидит и зарплату получает просто, молодец. Так что я не одобряю решение ЦСКА. Если брать такого игрока, нужно было воочию его посмотреть. Чтобы сам Березуцкий поехал и посмотрел, что он из себя представляет. Ну или послать селекционера хотя бы. А смотреть нарезку агента, который присылает всякое дерьмо, неправильно. Если он только очень нужен, действительно, по-настоящему, а так это всё фуфло.

Много игроков подписано в полузащиту. Это создаёт нездоровую конкуренцию. Правда если они стоящие ребята, действительно, тогда это может быть правильным решением. Если ЦСКА хочет играть в еврокубках, то люди нужны. То, что мы имеем сейчас: Ахметов, Обляков - это не к ЦСКА, это ко второй лиге. Вот Васина отпустили в «Кайрат», давно пора было это сделать, потому что это не игрок уровня ЦСКА, если клуб решает глобальные задачи. Так что если игроки сильные, как был, например, Понтус Вернблум, то это правильно. Если игроки соответствуют нормативам «армейцев», то они нужны. Даже четырёх можно подписать на два места, пусть конкурируют. Но я против игрока, у которого восемь игр за два года. Но посмотрим, надо пробовать. Но времени уже мало, скоро возобновление чемпионата», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв Жан-Филипп Гбамен
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