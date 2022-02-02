ЦСКА намеревается отдать Гайча в аренду его бывшему клубу из Аргентины

Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч сейчас выступает за «Уэску», но следующим его карьерным шагом может стать возвращение в Аргентину. Но не в «Индепендьенте», как мы сообщали ранее, а в другой клуб - «Сан-Лоренсо». Переговоры по этому поводу уже идут, сообщает твиттер-канал Refuerzos CASLA.

По информации источника, ЦСКА даже готов оплачивать две трети зарплаты футболиста, с которым у «армейцев» контракт до 2025 года. Ситуация импонирует и самому 22-летнему Гайчу, который хотел бы вернуться в родную страну.

В составе «Уэски» он в этом году провел восемнадцать матчей, в которых отметился тремя результативными баллами - гол плюс две голевые передачи.