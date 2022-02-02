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ЦСКА намеревается отдать Гайча в аренду его бывшему клубу из Аргентины

02 Февраля 2022 • 00:25 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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26.02 19:00

Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч сейчас выступает за «Уэску», но следующим его карьерным шагом может стать возвращение в Аргентину. Но не в «Индепендьенте», как мы сообщали ранее, а в другой клуб - «Сан-Лоренсо». Переговоры по этому поводу уже идут, сообщает твиттер-канал Refuerzos CASLA.

По информации источника, ЦСКА даже готов оплачивать две трети зарплаты футболиста, с которым у «армейцев» контракт до 2025 года. Ситуация импонирует и самому 22-летнему Гайчу, который хотел бы вернуться в родную страну.

В составе «Уэски» он в этом году провел восемнадцать матчей, в которых отметился тремя результативными баллами - гол плюс две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сан-Лоренсо Адольфо Гайч
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