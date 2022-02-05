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Мостовой: Кутепов уже четвёртый год отдыхает в запасе «Спартака»

05 Февраля 2022 • 20:41 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил кадровую ситуацию в столичной команде, в частности пройдясь по позиции центрального защитника в связи с недавним анонсом летнего трансфера Никиты Чернова.

Эксперт заявил, что о своем будущем теперь стоит задуматься другим игрокам «красно-белых», Николаю Рассказову и Илье Кутепову. «Когда игрок ошибается (прим. – Рассказов), вряд ли какой-то клуб захочет подписать этого спортсмена. Кутепов уже четвертый год сидит в запасе и отдыхает. Думаю, с Рассказовым может повториться такая ситуация», - поделился Мостовой в интервью для «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Илья Кутепов Николай Рассказов
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