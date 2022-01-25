Во вторник появилась информация, что «Фейеноорд» согласовал детали арендного соглашения по полузащитнику «Спартака» Йорриту Хендриксу. Технический директор голландского клуба Франк Арнесен прокомментировал данные слухи.

«Нет, в данную минуту мы не заключили сделку. Информация несколько поспешна, но мы настроены оптимистично. Надеюсь, завтра для нас всех будут хорошие новости», - рассказал Арнесен в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым.

Напомним, что «Спартаку» необходимо до конца трансферного окна избавиться от одного из легионеров, чтобы вписаться в лимит. Хендрикс может перебраться в Эредивизие на срок в полтора года, после чего у «Фейеноорда» будет право выкупа.