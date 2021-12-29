В суд был подан иск о банкротстве ЦСКА – юрист клуба прокомментировал

28 декабря в Арбитражном суде города Москвы был зарегистрирован иск о банкротстве футбольного клуба ЦСКА. Согласно нему, иркутская компания «Бета» обвиняет «армейцев» в неуплате неустойки, которая требовалась в связи с задолженностью выплат за строительство стадиона с офисно-гостиничным комплексом.

На этот счет высказался юрист Александр Перушин, представляющий интересы ЦСКА. Он заявил, что у компании «Бета» нет оснований для обращения в суд по данному делу.

«В настоящее время мы подали кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении судебного акта апелляционной инстанции. Отметим, что наше ходатайство уже удовлетворено. То есть решение апелляционного суда приостановлено», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Более того, Перушин сообщил, что противоположной стороне хорошо известно о сложившемся положении дел.