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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В суд был подан иск о банкротстве ЦСКА – юрист клуба прокомментировал

29 Декабря 2021 • 14:08 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
26.02 19:00

28 декабря в Арбитражном суде города Москвы был зарегистрирован иск о банкротстве футбольного клуба ЦСКА. Согласно нему, иркутская компания «Бета» обвиняет «армейцев» в неуплате неустойки, которая требовалась в связи с задолженностью выплат за строительство стадиона с офисно-гостиничным комплексом.

На этот счет высказался юрист Александр Перушин, представляющий интересы ЦСКА. Он заявил, что у компании «Бета» нет оснований для обращения в суд по данному делу.

«В настоящее время мы подали кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении судебного акта апелляционной инстанции. Отметим, что наше ходатайство уже удовлетворено. То есть решение апелляционного суда приостановлено», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Более того, Перушин сообщил, что противоположной стороне хорошо известно о сложившемся положении дел.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва
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