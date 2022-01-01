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ЦСКА присматривается к 24-летнему хорвату

01 Января 2022 • 21:28 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Полузащитник «Славена Белупо» Неманья Главчич заинтересован в смене клуба и привлекает к себе интерес не только балканских грандов, но и ПАОКа, а также московского ЦСКА. 24-летний воспитанник «Партизана» является универсальным футболистов средней части поля, но все же предпочитает играть в центре, сообщает журналист Горбарко Партизанович.

В текущем сезоне Главчич забил три гола в 20 матчах, его трансферная стоимость составляет около миллиона евро.

«Армейцы» проведут первый матч 2022 года 26 февраля, соперником станет «Спартак». После 18 матчей ЦСКА занимает четвертое место, проигрывая «Зениту» 8 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Славен Белупо Неманья Главчич
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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