ЦСКА присматривается к 24-летнему хорвату

Полузащитник «Славена Белупо» Неманья Главчич заинтересован в смене клуба и привлекает к себе интерес не только балканских грандов, но и ПАОКа, а также московского ЦСКА. 24-летний воспитанник «Партизана» является универсальным футболистов средней части поля, но все же предпочитает играть в центре, сообщает журналист Горбарко Партизанович.

В текущем сезоне Главчич забил три гола в 20 матчах, его трансферная стоимость составляет около миллиона евро.

«Армейцы» проведут первый матч 2022 года 26 февраля, соперником станет «Спартак». После 18 матчей ЦСКА занимает четвертое место, проигрывая «Зениту» 8 очков.