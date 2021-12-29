Во вторник появилась информация, что ЦСКА обратился к «Баварии» по поводу трансфера полузащитника Микаэля Кюизанса. «Армейцы», как и итальянская «Венеция», удовлетворили требования мюнхенцев, предложив за француза десять миллионов евро.

Как следствие, оставалось дождаться решения самого футболиста. Издание Todofichajes уверяет, что Кюизанс в конечном итоге выбрал именно российскую команду. Согласно источнику, ЦСКА предложил ему более щедрые условия личного контракта, чем аутсайдер Серии А.

К слову, в текущем сезоне 22-летний игрок всего дважды получал игровую практику в «Баварии» - оба раза это случалось в Кубке Германии.