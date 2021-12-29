Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Источник сообщил, что хавбек «Баварии» Кюизанс выбрал ЦСКА, а не «Венецию» слухи

29 Декабря 2021 • 17:38 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
07.01 22:30

Во вторник появилась информация, что ЦСКА обратился к «Баварии» по поводу трансфера полузащитника Микаэля Кюизанса. «Армейцы», как и итальянская «Венеция», удовлетворили требования мюнхенцев, предложив за француза десять миллионов евро.

Как следствие, оставалось дождаться решения самого футболиста. Издание Todofichajes уверяет, что Кюизанс в конечном итоге выбрал именно российскую команду. Согласно источнику, ЦСКА предложил ему более щедрые условия личного контракта, чем аутсайдер Серии А.

К слову, в текущем сезоне 22-летний игрок всего дважды получал игровую практику в «Баварии» - оба раза это случалось в Кубке Германии.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бавария Венеция Микаэль Кюизанс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БАВАРИЯ БОРУССИЯ М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Декабря
17:38 · Россия. Премьер-лига
Источник сообщил, что хавбек «Баварии» Кюизанс выбрал ЦСКА, а не «Венецию» слухи
17:31 · Россия. Премьер-лига
Белоус: Николичу никто и нигде не предложит таких денег, как в России
16:22 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо и Шиманьски значительно подорожали, Захарян теперь стоит 12 миллионов – Transfermarkt обновил цены на футболистов РПЛ
16:12 · Россия. Премьер-лига
Максименко подешевел на четыре миллиона евро – это самый худший показатель в РПЛ
15:49 · Россия. Премьер-лига
Арустамян опроверг слухи о смене главного тренера в ЦСКА
15:43 · Россия. Премьер-лига
«Даже не рассматриваю варианты из России, я категорически против агрессии»: Лучший бомбардир чемпионата Украины исключил трансфер в РПЛ 20
15:36 · Россия. Премьер-лига
Божович назвал судейство одной из главных проблем российского футбола
15:10 · Россия. Премьер-лига
«Жаль, что не обратно в «Локомотив»: Смородская отреагировала на слухи о назначении Николича в ЦСКА
14:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Ломовицкого подтвердил, что игрок не хотел покидать «Спартак»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» приобрёл защитника «Рубина» Степанова официально
14:26 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» решил продлить контракт с Айртоном
14:08 · Россия. Премьер-лига
В суд был подан иск о банкротстве ЦСКА – юрист клуба прокомментировал
13:42 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич: «Задача «Спартака» - победа в РПЛ» 1
13:35 · Россия. Премьер-лига
Состояние Федуна выросло на 3,41 млрд долларов в 2021 году
13:20 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА: «Ломовицкий - бездарь, у него нет таланта»
Все новости
Рекомендуем