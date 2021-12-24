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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» летом пригласит к себе Толиссо слухи

24 Декабря 2021 • 19:40 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
02.01 23:00

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо покинет команду по окончании текущего сезона – у француза истекает срок действия контракта, а стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.

Воспользоваться этой ситуацией планирует «Барселона», передает испанское издание El Nacional. По информации источника, каталонцы всерьез нацелены убедить футболиста присоединиться к ним на правах свободного агента.

Отметим, что в нынешнем сезоне Толиссо лишь 13 раз появлялся на поле в составе мюнхенцев, записав на свой счет один гол и три ассиста. Помимо «сине-гранатовых», интерес к нему проявляют «Реал», «Рома» и «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Корентен Толиссо
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