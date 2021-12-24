Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо покинет команду по окончании текущего сезона – у француза истекает срок действия контракта, а стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.

Воспользоваться этой ситуацией планирует «Барселона», передает испанское издание El Nacional. По информации источника, каталонцы всерьез нацелены убедить футболиста присоединиться к ним на правах свободного агента.

Отметим, что в нынешнем сезоне Толиссо лишь 13 раз появлялся на поле в составе мюнхенцев, записав на свой счет один гол и три ассиста. Помимо «сине-гранатовых», интерес к нему проявляют «Реал», «Рома» и «Тоттенхэм».