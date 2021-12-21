Румменигге назвал Кьезу идеальным футболистом для «Баварии»

Еще несколько месяцев назад руководство «Ювентуса» публично заявило, что клуб не собирается отпускать своего лидера Федерико Кьезу. Но, это не помогло избежать различных слухов касательно возможного трансфера итальянца.

Ранее вингера сватали в «Челси», а теперь некоторые источники сообщают об интересе к игроку со стороны «Баварии». Эту информацию прокомментировал бывший председатель правления мюнхенцев, Карл-Хайнц Румменигге.

«По моему мнению, Кьеза – просто невероятный футболист. Он доказывает это везде, где играет. Конечно, это идеальный вариант для «Баварии», - приводит слова экс-чиновника местное издание Bayern & Germany.