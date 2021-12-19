​Пеллегрини травмировался в субботнем матче «Ювентуса»

В субботу вечером «Ювентус» обыграл на выезде «Болонью» в календарном матче Серии А. Левый защитник туринской команды Лука Пеллегрини был заменён ближе к средине второго тайма из-за боли в икроножной мышце. Как сообщает Tuttosport, в воскресенье 22-летний футболист пройдёт ряд обследований. Высока вероятность того, что Пеллегрини не сыграет за «Ювентус» в последнем матче 2021 года.

В ближайший вторник, 21 декабря, «Ювентус» сыграет на своём поле против «Кальяри», располагающегося в зоне вылета.

Лука Пеллегрини в сезоне 2021/2022 провёл за «Ювентус» восемь матчей и отметился одной голевой передачей.