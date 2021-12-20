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Чемпионат Италии. Серия А

​Продление контракта Дибалы откладывается

20 Декабря 2021 • 17:30 Комментировать
Ювентус
...
Кальяри
21.12 22:45

На прошлой неделе агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы Хорхе Антун приезжал в Турин. Ожидалось, что стороны, наконец, закроют вопрос с подписанием нового контракта. Впрочем, агент уже вернулся в Аргентину, но договор подписан не был.

Несколько итальянских изданий, в частности La Gazzetta dello Sport, пишут о том, что возникли некоторые бюрократические трудности, из-за которых вопрос нового контракта Пауло Дибалы был отложен на январь. 

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на понедельничной пресс-конференции сказал, что переговоры ещё продолжаются.

В сезоне 2021/2022 28-летний Пауло Дибала забил 8 голов и отдал 4 голевых паса в 17 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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