​Роналду обошёлся «Ювентусу» в 277 млн евро

Криштиану Роналду выступал за «Ювентус» на протяжении трёх лет – с 2018 по 2021 год. За всё это время звёздный португалец обошёлся туринскому гранду в 277 миллионов евро. Об этом рассказывает Football News 24, ссылаясь на вторничный выпуск La Gazzetta dello Sport, в котором речь идёт об оценке неудачных инвестиций «старой синьоры» за последние годы.

За «Ювентус» Криштиану Роналду провёл во всех соревнованиях 134 матча. В них португалец записал на свой счёт 101 гол и 22 результативных паса на партнёров.

Летом уходящего года Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», подписав контракт по схеме «2+1».