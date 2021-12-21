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Чемпионат Италии. Серия А

​Роналду обошёлся «Ювентусу» в 277 млн евро

21 Декабря 2021 • 19:41 Комментировать (5)
Ювентус
...
Кальяри
Через 2 ч. 5 мин.

Криштиану Роналду выступал за «Ювентус» на протяжении трёх лет – с 2018 по 2021 год. За всё это время звёздный португалец обошёлся туринскому гранду в 277 миллионов евро. Об этом рассказывает Football News 24, ссылаясь на вторничный выпуск La Gazzetta dello Sport, в котором речь идёт об оценке неудачных инвестиций «старой синьоры» за последние годы.

За «Ювентус» Криштиану Роналду провёл во всех соревнованиях 134 матча. В них португалец записал на свой счёт 101 гол и 22 результативных паса на партнёров.

Летом уходящего года Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», подписав контракт по схеме «2+1».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Juve96
21 Декабря 2021 в 20:31
дороговато обошлась его причёска
koinka
21 Декабря 2021 в 20:21
На футболках отбили
ARTUR
21 Декабря 2021 в 20:14
Нехило так )) самые правильные уроки это уроки пения и физкультуры , люди не умеющие ни читать ни писать таки получают больше бобла нежели Нобелевские лауреаты )) Бузовы , Криштианы ))
Juventissimo
21 Декабря 2021 в 19:48
Ещё долго будет икаться Ювентусу этот напыщенный трансфер.
Platinum9
21 Декабря 2021 в 19:55
В чем напыщенность трансфера этого?
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22.12  18:30 Венеция ... Лацио
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