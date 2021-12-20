«Ювентус» больше не топ-клуб: Кто и что стало причиной развала «старой синьоры»

Туринский клуб набрал 10 очков в четырёх последних турах, но всё ещё прилично отстаёт от топ-4 Серии А («Интер», «Милан», «Аталанта», «Наполи»). Кризис поглотил «старую синьору» не сейчас, а гораздо раньше. Всё началось в 2018 году, когда масштабный бизнес-проект стал разваливаться. Это совпало с приходом Криштиану Роналду. Тот громкий трансфер стал первым звеном цепочки, из-за которой «Юве» перестал напоминать топ-клуб: нет звёзд первой величины, нет результатов, но полно скандалов, в том числе финансовых. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о главных причинах погружения туринского клуба на дно.

Конфликты и махинации

В 2019 году президент туринского клуба Андреа Аньелли говорил, что «Ювентус» – один из основных брендов в футболе. Однако в последний год клуб удивляет не спортивными достижениями, а скандалами. Первый – Суперлига. Аньелли стал одним из тех функционеров, кто усерднее других поддержал инициативу президента «Реала» Флорентино Переса. Как только было объявлено о создании Суперлиги, тут же на базе «старой синьоры» фанаты вывесили баннер: «Аньелли предал нас. Аньелли предал игру».

А ведь президент «Ювентуса» предал не только болельщиков, но и президента УЕФА Александера Чеферина, который является близким другом Аньелли и крёстным отцом его дочери. Желание Аньелли быть главным не только в «Юве», но и в целом в футболе, сыграло с ним злую шутку – функционер облажался. Аньелли испортил отношения с Чеферином, а «Ювентус» стал злейшим врагом УЕФА, как и другие клубы-основатели Суперлиги. За счёт вступления в Евролигу «старая синьора» хотела разобраться со своими долгами, но вместо этого замарала репутацию.

Второй скандал случился несколько недель назад – «Ювентус» подозревается в искусственном приросте капитала методом прописывания фиктивных сумм. В Италии развернулись крупное расследование, которое совместно ведут прокуратура Пьемонта и Федерация футбола Италии. Следователи подозревают руководителей «Ювентуса» в том, что они хотели скрыть долг в 400 млн евро. Если вина туринского клуба будет доказана, тогда ему грозит понижение в Серию В.

Сарри, Роналду и Аллегри

Разлом системы случился при Сарри. Перед этим на протяжении пяти лет «Ювентус» возглавлял Массимилиано Аллегри, поставивший качественный футбол в команде. При нём в клубе всё работало, как слаженный механизм. Даже приход Роналду не нарушил идиллию. Однако Сарри не смог сдержать чрезмерное желание Криштиану быть лидером. Были попытки, которые вылились в конфликт между главным тренером и главной звездой. Роналду начал самовольно брать ответственность в тех моментах, когда этого не требовала ситуация. Сарри нервничал, а Аньелли, увидев это, решил попрощаться с тренером.

Президент «Ювентуса» не нашёл лучшего решения, нежели уговорить вернуться Макса Аллегри, которого сам же и выгнал. Второе пришествие для Аллегри складывается намного труднее, нежели первое. Роналду уехал в Манчестер, а адекватной замены не нашлось. Даже с тем учётом, что «старая синьора» немного подтянулась к лидерам в последних турах, отставание от «Интера» составляет 12 очков, и для нынешнего «Юве» – это практически приговор.

Туманное будущее

Команда Аллегри действует в прагматичном стиле: мало моментов, мало обостряющих передач, слабый прессинг. После ухода Роналду в составе не нашлось другого футболиста, который осмелился бы взять на себя инициативу в ключевой момент. Были надежды на Дибалу и Кьезу, но первый просто оказался переоценён, а второй ещё достаточно молод, чтобы вести за собой ветеранов клуба.

«Ювентусу» не хватает и толкового креативного центрального полузащитника. Раньше таким был Пьянич, но сейчас никто полноценно не может выполнять его функции. Да и в целом состав у «Ювентуса» слабый, чтобы считаться топ-клубом Европы. В каждую линию нужны игроки, но ресурсов на усиление нет. Войцех Щенсны много ошибается в воротах, у Маттейса де Лигта нет сильного напарника, в полузащите хромают фланги, а ведущий форвард Альваро Мората разучился забивать. Учитывая то, что «Ювентус» сейчас больше сосредоточен на разбирательствах из-за своих же финансовых махинаций, о трансферах Аллегри пока может не мечтать.

Владислав АВРАМЕНКО