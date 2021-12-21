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Чемпионат Италии. Серия А

«Игроки более лояльны агентам, а не клубу»: Гендиректор «Ювентуса» упрекнул Дибалу и де Лихта в неправильном поведении

21 Декабря 2021 • 23:29 Комментировать
Ювентус
1:0
Кальяри
перерыв

Помимо игрового кризиса, в «Ювентусе» также образовались проблемы в плане взаимоотношений между руководством и футболистами. Например, в клубе недовольны поведением Пауло Дибалы и Маттайса де Лихта – с аргентинцем уже долгое время не удается согласовать условия нового контракта, а голландец нацелился покинуть Турин по окончании сезона.

Гендиректор «Ювентуса» Маурицио Арривабене раскритиковал игроков, отметившись довольно-таки громким высказыванием.

«Я привык всегда говорить прямо. Смотрите, в наши дни игроки куда более лояльны своим агентам, чем клубу. Они должны выполнять свои обязанности, а мы свои. Нужно не только говорить, как они ценят цвета команды, а и доказывать это на футбольном поле», - цитирует специалиста Football Italia.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала Маттайс де Лихт
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