​Аллегри: «Нас ждёт сложная игра, потому что все пакуют чемоданы и подарки»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не ожидает лёгкой прогулки в домашнем матче Серии А против «Кальяри», хотя соперник располагается в зоне вылета.

«Нас ждёт сложная игра, потому что впереди праздники. Все заняты подготовкой багажа и подарков, но даже в такой ситуации нам нужно сосредоточиться на матче.

«Кальяри» не заслуживает такой позиции в таблице из-за своих технических характеристик. Если мы ждём лёгкую игру, мы ошибаемся. Нам нужна полная приверженность, поскольку нам больше нельзя допускать осечки дома», - сказал Аллегри на пресс-конференции.

Матч «Ювентус» - «Кальяри» стартует 21 декабря в 22:45 по московскому времени.