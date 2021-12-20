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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри: «Нас ждёт сложная игра, потому что все пакуют чемоданы и подарки»

20 Декабря 2021 • 19:50 Комментировать (3)
Ювентус
...
Кальяри
21.12 22:45

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не ожидает лёгкой прогулки в домашнем матче Серии А против «Кальяри», хотя соперник располагается в зоне вылета.

«Нас ждёт сложная игра, потому что впереди праздники. Все заняты подготовкой багажа и подарков, но даже в такой ситуации нам нужно сосредоточиться на матче.

«Кальяри» не заслуживает такой позиции в таблице из-за своих технических характеристик. Если мы ждём лёгкую игру, мы ошибаемся. Нам нужна полная приверженность, поскольку нам больше нельзя допускать осечки дома», - сказал Аллегри на пресс-конференции.

Матч «Ювентус» - «Кальяри» стартует 21 декабря в 22:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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ЮВЕНТУС КАЛЬЯРИ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
sagittarius
20 Декабря 2021 в 20:10
Тут надо уточнить, что все заняты подготовкой подарков, кроме игроков Кальяри. Эти, понятное дело, не о подарках думают, а как бы Аллегри насолить. Поэтому игра обещает быть невероятно сложной...да ещё и дома. Ужас просто.
ЮвиК
20 Декабря 2021 в 20:25
Главное чтобы игроки Кальяри не в наши ворота упаковали эти подарочки.
sagittarius
20 Декабря 2021 в 20:29
Играл бы Кальяри против кого-то другого - я бы сказал, что кишка тонка. Но в случае с Юве скажу, что вполне может быть, да и Аллегри не напрасно же их опасается.
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