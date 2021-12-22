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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» спокойно разобрался с «Кальяри»

22 Декабря 2021 • 00:40 Комментировать (4)
Ювентус
2:0
Кальяри
окончен

В матче 19-го тура Серии А «Ювентус» одолел «Кальяри» (2:0). В дебюте Мойзе Кин проверил на прочность штангу ворот, а лучший момент у противника был у Эстевана Далберта, который умудрился не замкнуть прострел, будучи у самых ворот. Что касается голов, Федерико Бернардески обыграл пару противников и пробил, а Мойзе Кин идеально подставил голову, обманув голкипера. Все тот же Бернардески в контратаке расстрелял ворота.

«Ювентус» вышел на чистое пятое место.

Протокол игры  
Ювентус 2:0 Кальяри
(1:0) Кин Мойзе 40'    
(2:0) Бернардески Федерико 83'    
Щесны Войцех Куадрадо Хуан Бонуччи Леонардо Де Лихт Маттайс Алекс Сандро Бентанкур Родриго Мело Артур   82' (Локателли Мануэль (   82') Рабио Адриен   46' (Маккенни Уэстон (   46') Бернардески Федерико   89' (Де Шильо Маттиа (   89') Мората Альваро   89' (Жорже Кайо (   89') Кин Мойзе   72' (Кулушевски Деян (   72')
Запасные: Ругани Даниэле Пинсольо Карло Пеллегрини Лука Перин Маттиа Соуле Матиас Де Винтер Кони
Краньо Алессио Белланова Рауль Дзаппа Габриэле Чеппители Лука Карбони Андреа   24' Ликояннис Хараламбос Дейола Алессандро   71' (Олива Кристиан (   71') Грасси Альберто Далберт Эстеван   35'   84' (Кейта Бальде (   84') Педро Жоао Перейро Гастон   64' (Паволетти Леонардо (   64'   85')
Запасные: Альтаре Джорджо Оберт Адам Сетер Дамир Радунович Борис Фараго Паоло Арести Симоне
21 декабря. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кальяри
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ЮвиК
22 Декабря 2021 в 00:51
Забавно, что 2 самых опасных момента создали имено Кальяри. Низачто бы не поверил что в конце года скажу что лидером атаки у нас будет Берни, а Щесны тащить сложные мячи. Форца Юве!
sagittarius
22 Декабря 2021 в 00:56
Кто-то сегодня обязательно должен был обгадиться и хорошо, что это были бергамаски ))
ЮвиК
22 Декабря 2021 в 01:01
Хорошо что год заканчиваем на позитиве). Ещеб потом новый начать на нем же)).
sagittarius
22 Декабря 2021 в 00:46
Спокойно или нет, но Юве разобрался. A парочку серьёзных моментов сардинцы всё равно имели, хотя команда, ну очень слабая. Ладно, едем дальше.
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окончен Ювентус 2:0 Кальяри
окончен Дженоа 0:0 Аталанта
22.12  18:30 Венеция ... Лацио
22.12  18:30 Сассуоло ... Болонья
22.12  20:30 Рома ... Сампдория
22.12  20:30 Верона ... Фиорентина
22.12  20:30 Интер Милан ... Торино
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