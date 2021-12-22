«Ювентус» спокойно разобрался с «Кальяри»

В матче 19-го тура Серии А «Ювентус» одолел «Кальяри» (2:0). В дебюте Мойзе Кин проверил на прочность штангу ворот, а лучший момент у противника был у Эстевана Далберта, который умудрился не замкнуть прострел, будучи у самых ворот. Что касается голов, Федерико Бернардески обыграл пару противников и пробил, а Мойзе Кин идеально подставил голову, обманув голкипера. Все тот же Бернардески в контратаке расстрелял ворота.

«Ювентус» вышел на чистое пятое место.