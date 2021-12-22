«Ювентус» спокойно разобрался с «Кальяри»

В матче 19-го тура Серии А «Ювентус» одолел «Кальяри» (2:0). В дебюте Мойзе Кин проверил на прочность штангу ворот, а лучший момент у противника был у Эстевана Далберта, который умудрился не замкнуть прострел, будучи у самых ворот. Что касается голов, Федерико Бернардески обыграл пару противников и пробил, а Мойзе Кин идеально подставил голову, обманув голкипера. Все тот же Бернардески в контратаке расстрелял ворота.
«Ювентус» вышел на чистое пятое место.
Протокол игры
|(1:0) Кин Мойзе 40'
|(2:0) Бернардески Федерико 83'
Щесны Войцех • Куадрадо Хуан • Бонуччи Леонардо • Де Лихт Маттайс • Алекс Сандро • Бентанкур Родриго • Мело Артур 82' ( Локателли Мануэль ( 82') • Рабио Адриен 46' ( Маккенни Уэстон ( 46') • Бернардески Федерико 89' ( Де Шильо Маттиа ( 89') • Мората Альваро 89' ( Жорже Кайо ( 89') • Кин Мойзе 72' ( Кулушевски Деян ( 72')
Запасные: Ругани Даниэле • Пинсольо Карло • Пеллегрини Лука • Перин Маттиа • Соуле Матиас • Де Винтер Кони
Краньо Алессио • Белланова Рауль • Дзаппа Габриэле • Чеппители Лука • Карбони Андреа • 24'Ликояннис Хараламбос • Дейола Алессандро 71' ( Олива Кристиан ( 71') • Грасси Альберто • Далберт Эстеван 35' 84' ( Кейта Бальде ( 84') • Педро Жоао • Перейро Гастон 64' ( Паволетти Леонардо ( 64' ) 85'
Запасные: Альтаре Джорджо • Оберт Адам • Сетер Дамир • Радунович Борис • Фараго Паоло • Арести Симоне
21 декабря. Стадион "Альянц Стэдиум".
Бан пользователя