Аллегри догнал Капелло по количеству побед в Серии А

В рамках 19-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» встречался с «Кальяри». «Старая синьора» отпраздновала победу со счетом 2:0.

Как сообщает Opta Paolo, для наставника туринского коллектива Массимилиано Аллегри этот успех стал 252-м в качестве наставника клуба Серии А. По данному статистическому показателю он догнал Фабио Капелло, на счету которого на 40 игр больше.

Напомним, что Аллегри дебютировал в Серии А в сезоне-2008/2009, когда возглавил «Кальяри».

По итогам 19 туров текущего сезона «Ювентус» набрал 34 балла и располагается на пятой позиции в турнирной таблице.