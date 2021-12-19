«Он готов к следующему шагу»: Райола намекнул на уход де Лихта из «Ювентуса»

По всей видимости, неудачные выступления «Ювентуса» в последние несколько сезонов повлияли на решение защитника Маттайса де Лихта по поводу своего будущего. Теперь голландец не считает туринский клуб тем местом, который соответствует его амбициям.

На возможный уход футболиста намекнул также агент Мино Райола. В разговоре с NRC представитель де Лихта подтвердил намерения игрока принять новый вызов в карьере.

«Он готов к следующему шагу. Он сам это понимает», - прокомментировал Райола текущее положение дел. Напомним, что ранее различные СМИ писали о заинтересованности к де Лихту со стороны «Челси», «Баварии» и «Манчестер Сити».