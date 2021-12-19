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Чемпионат Италии. Серия А

«Он готов к следующему шагу»: Райола намекнул на уход де Лихта из «Ювентуса»

19 Декабря 2021 • 18:32 Комментировать (3)
Ювентус
...
Кальяри
21.12 22:45

По всей видимости, неудачные выступления «Ювентуса» в последние несколько сезонов повлияли на решение защитника Маттайса де Лихта по поводу своего будущего. Теперь голландец не считает туринский клуб тем местом, который соответствует его амбициям.

На возможный уход футболиста намекнул также агент Мино Райола. В разговоре с NRC представитель де Лихта подтвердил намерения игрока принять новый вызов в карьере.

«Он готов к следующему шагу. Он сам это понимает», - прокомментировал Райола текущее положение дел. Напомним, что ранее различные СМИ писали о заинтересованности к де Лихту со стороны «Челси», «Баварии» и «Манчестер Сити».  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маттайс де Лихт
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
19 Декабря 2021 в 20:06
100 + ценник будет . И будет справедливо.
alexjaa
19 Декабря 2021 в 19:32
Армянское дерьмо с дешевой душой жида!
3Tituli
19 Декабря 2021 в 18:42
Ах-ха-ха-ха))) Чего еще ожидать от жирного борова)) Как он еще не приторговывает членами своей семьи)))
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