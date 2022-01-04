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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» сообщила о новых заражениях коронавирусом

04 Января 2022 • 16:58 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
1.25 7.00 10.00
07.01 22:30

«Бавария» посредством своего официального сайта проинформировала общественность о новых случаях заражения коронавирусом среди футболистов команды. Положительные тесты на COVID-19 сдали Лерой Сане и Дайо Упамекано.

Ранее «Бавария» сообщала о заражении коронавирусной инфекцией Люки Эрнандеса и Танги Ньянзу.

Первые новости о вспышке коронавируса в мюнхенском гранде появились ещё в первый вечер 2022 года.

Ближайший матч немецкой Бундеслиги «Бавария» проведёт в пятницу, 7 января. В этот день мюнхенская команда на своём поле сыграет против мёнхенгладбахской «Боруссии». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дайо Упамекано Лерой Сане Люка Эрнандес Танги Ньянзу
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ М
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