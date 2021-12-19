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Президент «Баварии» не собирается подписывать Холанна и попытается удержать Левандовски

19 Декабря 2021 • 18:17 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
07.01 22:30

Мюнхенская «Бавария» расставила приоритеты на ближайшие трансферные окна. Как оказалось, клуб не намерен бороться за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна и попытается удержать Роберта Левандовски, который раздумывает над решением принять новый вызов в карьере.

Такой информацией поделился лично президент чемпиона Германии, Герберт Хайнер. В разговоре с журналистами местного издания Bayern & Germany он дал развернутый ответ касательно данной ситуации.

«Мы не подпишем Холанна, потому что у нас уже есть лучший бомбардир мира. Уверен, Роберт еще не сказал свое последнее слово и не будет опускать планку. Все были бы счастливы, если бы он играл здесь еще много лет», - поделился Хайнер.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Роберт Левандовски Эрлинг Холанн
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ М
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