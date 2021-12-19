Президент «Баварии» не собирается подписывать Холанна и попытается удержать Левандовски

Мюнхенская «Бавария» расставила приоритеты на ближайшие трансферные окна. Как оказалось, клуб не намерен бороться за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна и попытается удержать Роберта Левандовски, который раздумывает над решением принять новый вызов в карьере.

Такой информацией поделился лично президент чемпиона Германии, Герберт Хайнер. В разговоре с журналистами местного издания Bayern & Germany он дал развернутый ответ касательно данной ситуации.

«Мы не подпишем Холанна, потому что у нас уже есть лучший бомбардир мира. Уверен, Роберт еще не сказал свое последнее слово и не будет опускать планку. Все были бы счастливы, если бы он играл здесь еще много лет», - поделился Хайнер.