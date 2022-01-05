​В «Баварии» новый случай заражения COVID-19, ближайший матч команды могут перенести

В «Баварии» продолжают фиксироваться случаи заражения коронавирусом. В среду пресс-служба мюнхенского клуба проинформировала общественность о выявлении COVID-19 у защитника Альфонсо Дэвиса. Канадский футболист отправился в изоляцию.

Между тем, немецкие СМИ говорят о том, что «Бавария» пытается добиться переноса ближайшего матча из-за вспышки коронавируса в своих рядах. В пятницу, 7 января, мюнхенская команда должна на своём поле принять «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

После первого круга «Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя на девять очков.