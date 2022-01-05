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Чемпионат Германии. Бундеслига

​В «Баварии» новый случай заражения COVID-19, ближайший матч команды могут перенести

05 Января 2022 • 17:39 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
1.30 6.00 9.00
07.01 22:30

В «Баварии» продолжают фиксироваться случаи заражения коронавирусом. В среду пресс-служба мюнхенского клуба проинформировала общественность о выявлении COVID-19 у защитника Альфонсо Дэвиса. Канадский футболист отправился в изоляцию.

Между тем, немецкие СМИ говорят о том, что «Бавария» пытается добиться переноса ближайшего матча из-за вспышки коронавируса в своих рядах. В пятницу, 7 января, мюнхенская команда должна на своём поле принять «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

После первого круга «Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ М
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