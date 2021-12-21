Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» зимой попытается подписать защитника «Барселоны» слухи

21 Декабря 2021 • 22:27 Комментировать
Севилья
0:0
Барселона
1-й тайм

Недавно стало известно, что «Барселона» в ближайшее трансферное окно готова распрощаться сразу с несколькими футболистами, среди которых числится и фамилия защитника Сержиньо Деста.

Согласно сведениям, предоставленным журналистом Жераро Ромеро, воспользоваться данной ситуацией всерьез намерена «Бавария». Отмечается, что Дест находился в шорт-листе мюнхенцев еще до того, как он перебрался в Каталонию.

Испанская пресса оценивает потенциальный переход в около 25 миллионов евро. При этом, сам американец не против пополнить ряды действующего чемпиона Германии.

В текущем сезоне Дест записав себе в актив три ассиста в 16 поединках за «сине-гранатовых» во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Сержиньо Дест
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
СЕВИЛЬЯ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
22:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» зимой попытается подписать защитника «Барселоны» слухи
21:53 · Германия. Бундеслига
Румменигге назвал Кьезу идеальным футболистом для «Баварии»
15:15 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» тоже претендует на Холанна слухи
14:30 · Англия. Премьер-лига
Рангник пытается привести Холанна в «Манчестер Юнайтед» 2
11:12 · Германия. 2-я бундеслига
​Райола обидел «Фортуну», немецкий клуб ответил
10:57 · Германия. Бундеслига
​Источник рассказал, куда хочет перейти Холанн 4 слухи
10:49 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» хочет вернуть Саншеша слухи
10:24 · Германия. Бундеслига
«Реал» нашёл усиление в «Баварии»
20 Декабря
15:32 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» может подписать игрока «Барселоны», на котором поставил крест Хави слухи
09:35 · Германия. Бундеслига
Левандовски рассказал, как отреагировал на отмену «Золотого мяча» в 2020 году 3
08:08 · Германия. Бундеслига
Райола высказался о будущем Холанна
00:15 · Германия. Бундеслига
Проблемы для Тедеско: Лидер «РБ Лейпцига» вылетел из строя на два месяца
19 Декабря
21:29 · Германия. Бундеслига
Первый круг финишировал: «Кёльн» вырвал победу в матче со «Штуттгартом»
20:40 · Германия. Бундеслига
В Германии был прерван матч из-за расистского скандала – такое случилось впервые в истории
19:24 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» вырвал победу в матче с «Байером»
Все новости
Рекомендуем