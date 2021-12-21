Недавно стало известно, что «Барселона» в ближайшее трансферное окно готова распрощаться сразу с несколькими футболистами, среди которых числится и фамилия защитника Сержиньо Деста.

Согласно сведениям, предоставленным журналистом Жераро Ромеро, воспользоваться данной ситуацией всерьез намерена «Бавария». Отмечается, что Дест находился в шорт-листе мюнхенцев еще до того, как он перебрался в Каталонию.

Испанская пресса оценивает потенциальный переход в около 25 миллионов евро. При этом, сам американец не против пополнить ряды действующего чемпиона Германии.

В текущем сезоне Дест записав себе в актив три ассиста в 16 поединках за «сине-гранатовых» во всех турнирах.