Ещё один лидер гладбахской «Боруссии» окончательно отказался продлевать контракт с клубом

Вслед за защитником Маттиасом Гинтером, гладбахскую «Боруссию» по окончании сезона покинет также хавбек Денис Закария. Пресс-служба клуба подтвердила, что швейцарец не будет продлевать свое соглашение.

Такое решение игрока можно понять, ведь ранее предметный интерес к нему проявляли европейские гранды, в частности «Бавария», «Ювентус», «Барселона» и целый ряд представителей английской Премьер-лиги. Интересно, что в заключительные дни прошлого летнего трансферного окна он вовсе мог оказаться в «Роме».

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Закария провел за «Боруссию» 15 поединков, сумев забить два гола и оформить одну результативную передачу.