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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ещё один лидер гладбахской «Боруссии» окончательно отказался продлевать контракт с клубом

29 Декабря 2021 • 19:06 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
07.01 22:30

Вслед за защитником Маттиасом Гинтером, гладбахскую «Боруссию» по окончании сезона покинет также хавбек Денис Закария. Пресс-служба клуба подтвердила, что швейцарец не будет продлевать свое соглашение.

Такое решение игрока можно понять, ведь ранее предметный интерес к нему проявляли европейские гранды, в частности «Бавария», «Ювентус», «Барселона» и целый ряд представителей английской Премьер-лиги. Интересно, что в заключительные дни прошлого летнего трансферного окна он вовсе мог оказаться в «Роме».

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Закария провел за «Боруссию» 15 поединков, сумев забить два гола и оформить одну результативную передачу.  

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Денис Закария
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ М
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