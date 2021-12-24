Левандовски – лучший футболист 2021 года по версии The Guardian, Месси – второй

Авторитетное издание The Guardian опубликовало традиционный уже список лучших футболистов уходящего года по версии портала. Примечательно, что рейтинг британской прессы значительно отличается от результатов голосования за «Золотой мяч», которое проводят французские журналисты.

Так, в Англии лучшим игроком 2021 года признали нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, а не плеймейкера «ПСЖ» Лионеля Месси – аргентинец расположился на второй строчке. Тройку замкнул вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, а форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял лишь восьмое место, пропустив вперед Карима Бензема, Жоржиньо, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна.