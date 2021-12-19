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«Это большая честь для меня»: Левандовски высказался о конкуренции с Месси

19 Декабря 2021 • 17:31 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
07.01 22:30

Нападающему «Баварии» Роберту Левандовски в очередной раз пришлось отвечать на вопрос касательно конкуренции с одним из лидеров «ПСЖ» Лионелем Месси. В интервью для издания Bild он признался, что расстроился после церемонии награждения «Золотого мяча», но пояснил, почему не считает это трагедией.

«Думаю, все понимают, что Месси – большое имя в футбольном мире, достаточно взглянуть на его достижения. Я действительно горжусь, что нахожусь с ним на вершине. Конкурировать с таким игроком – честь для меня», - прокомментировал поляк.

Напомним, что Левандовски триумфально закончил осеннюю часть сезона, побив рекорд Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за один календарный год.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ М
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