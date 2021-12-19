«Это большая честь для меня»: Левандовски высказался о конкуренции с Месси

Нападающему «Баварии» Роберту Левандовски в очередной раз пришлось отвечать на вопрос касательно конкуренции с одним из лидеров «ПСЖ» Лионелем Месси. В интервью для издания Bild он признался, что расстроился после церемонии награждения «Золотого мяча», но пояснил, почему не считает это трагедией.

«Думаю, все понимают, что Месси – большое имя в футбольном мире, достаточно взглянуть на его достижения. Я действительно горжусь, что нахожусь с ним на вершине. Конкурировать с таким игроком – честь для меня», - прокомментировал поляк.

Напомним, что Левандовски триумфально закончил осеннюю часть сезона, побив рекорд Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за один календарный год.