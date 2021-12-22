Левандовски назвал фаворитов на победу в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос, кого он считает главными претендентами на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Помимо своей собственной команды, поляк назвал еще пять клубов, которые могут рассчитывать на триумф.

«Я бы сказал, что фаворитами являются «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Челси», «Ливерпуль», «Реал» и мы. По моему мнению, на данный момент эти коллективы значительно опережают остальных в плане игровой формы. Но, к февралю еще многое может поменяться», - приводит слова футболиста Bayern & Germany.

Напомним, что в прошлом сезоне «Бавария» остановилась на стадии 1/4 финала, не сумев по сумме двух матчей справиться с «ПСЖ». К слову, в тех поединках Левандовски участия не принимал из-за травмы.