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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски назвал фаворитов на победу в Лиге чемпионов

22 Декабря 2021 • 23:30 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
07.01 22:30

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос, кого он считает главными претендентами на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Помимо своей собственной команды, поляк назвал еще пять клубов, которые могут рассчитывать на триумф.

«Я бы сказал, что фаворитами являются «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Челси», «Ливерпуль», «Реал» и мы. По моему мнению, на данный момент эти коллективы значительно опережают остальных в плане игровой формы. Но, к февралю еще многое может поменяться», - приводит слова футболиста Bayern & Germany.

Напомним, что в прошлом сезоне «Бавария» остановилась на стадии 1/4 финала, не сумев по сумме двух матчей справиться с «ПСЖ». К слову, в тех поединках Левандовски участия не принимал из-за травмы.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ М
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